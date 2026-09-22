Sol de América aplasta al Sportivo 2 de Mayo y avanza a cuartos de final

El encuentro arrancó con un Sportivo 2 de Mayo sumamente decidido a asumir el protagonismo ofensivo, buscando poblar masivamente el campo rival, aunque descuidando peligrosamente su última línea, lo que dejó amplios espacios a disposición de un Sol de América mucho más punzante, capaz de capitalizar cada desacople defensivo del cuadro de la máxima categoría.

Apenas el primer par de minutos cuando el “Danzarín” rompió el cero en el marcador. La jugada nació tras un desborde por la banda derecha protagonizado por Alfredo Martínez, cuyo centro rasante encontró un fallido intento de taco de Gerardo Kovacs que, involuntariamente, se transformó en una habilitación para que Brahian Fernández conectara de cabeza y mandara el balón a la red, cumpliendo así la inexorable “ley del ex”.

Herido en su orgullo tras el golpe inicial, el “Gallo norteño” adelantó todavía más sus líneas en campo contrario. Esto le brindó al rival un escenario ideal para contragolpear, aunque el segundo tanto no llegó gracias a las oportunas intervenciones del arquero Nicolás Rossi, quien se lució al desviar con el pie derecho un peligroso remate bajo de Martínez.

Superada la media hora de juego, el libreto solense dio frutos nuevamente. Un envío largo gestado en su propio terreno por Rodrigo Duarte fue peinado por Martínez; luego, Marcos Gaona punteó el esférico haciendo pasar de largo a Pedro Sosa y enfiló directo hacia el área, donde, tras quedar mano a mano, eludió a Rossi para definir ante el arco desguarnecido.

Ya en la etapa complementaria, el elenco de la “terraza del país” movió su banco en busca de variantes ofensivas con la misión de descontar. En el amanecer de este periodo rozaron el tanto con un potente zurdazo de Óscar Romero Adorno desde la frontal, que rozó el vértice izquierdo de la portería solense defendida por Faustino Piotti.

Cerca de cumplirse la primera hora, los visitantes tuvieron la gran oportunidad de descontar a través de un penal. La falta fue sancionada luego de que Osmar Duarte cargara con el hombro sobre la espalda de Fernando Cáceres. De la ejecución se encargó Jorge Sanguina, quien abrió el pie derecho pero estrelló la pelota contra el poste izquierdo de Piotti, que había adivinado la intención.

El trámite del complemento fue de dominio absoluto para los de Primera División, a pesar de que les costó traducir ese control en goles. Entre lo más destacable figuró un cabezazo de Cáceres que Piotti contuvo a medias; el rebote le quedó a Tobías Cervera con destino de red, pero providencialmente Franco Ortellado apareció sobre la línea para evitar el tanto.

Finalmente, sobre el epílogo del compromiso, Sol de América sentenció la historia con un par de anotaciones más. Primero mediante un derechazo rasante de Gustavo Marecos desde la medialuna que besó el poste antes de entrar, y más tarde con la conquista de Fernando Leguizamón, quien aprovechó un flojo control de Alexis Villalba en campo propio para correr en solitario y liquidar a Rossi.

Con este triunfo, el elenco unicolor, dirigido por Héctor “Gattuso” Marecos, se instala entre los ocho mejores del torneo de integración de la APF, donde aguarda su rival, que saldrá del ganador entre el duelo que disputarán Atlético Tembetary (Intermedia) y Sportivo Iteño (Primera B), marcado para el jueves a las 16:00, en el estadio Ricardo Grégor.