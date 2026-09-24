Recoleta FC vs. Guaireña: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

Recoleta FC y Guaireña disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Canario de la Primera División de Paraguay y el Albiceleste de la División Intermedia juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo. El vencedor de la llave, a partido único (si empatan en los 90 minutos, penales), enfrenta al ganador de Olimpia vs. Sportivo Luqueño (jueves 1 de octubre, 19:00, Defensores del Chaco).

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Recoleta FC vs. Guaireña: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú : 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia : 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Recoleta FC vs. Guaireña: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

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IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

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