Recoleta FC vs. Guaireña: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

Recoleta FC y Guaireña disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Canario de la Primera División de Paraguay y el Albiceleste de la División Intermedia juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo. El vencedor de la llave, a partido único (si empatan en los 90 minutos, penales), enfrenta al ganador de Olimpia vs. Sportivo Luqueño (jueves 1 de octubre, 19:00, Defensores del Chaco).
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Recoleta FC vs. Guaireña: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 18:30 horas
- Argentina: 18:30 horas
- Brasil: 18:30 horas
- Uruguay: 18:30 horas
- Chile: 17:30 horas
- Ecuador: 16:30 horas
- Colombia: 16:30 horas
- Perú: 16:30 horas
- Venezuela: 17:30 horas
- Bolivia: 17:30 horas
- El Salvador: 15:30 horas
- México: 15:30 horas
- Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
- Estados Unidos - Este: 17:30 horas
- Inglaterra: 22:30 horas
- España: 23:30 horas
- Bélgica: 23:30 horas
- Marruecos: 22:30 horas
- Sudáfrica: 23:30 horas
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