Copa Paraguay
24 de septiembre de 2026 a la - 13:17

Recoleta FC vs. Guaireña: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

Los jugadores de Recoleta FC celebran un gol en el partido frente a Sportivo San Lorenzo por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Recoleta FC celebran un gol en el partido frente a Sportivo San Lorenzo por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Recoleta FC enfrenta hoy a Guaireña por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Recoleta FC y Guaireña disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Canario de la Primera División de Paraguay y el Albiceleste de la División Intermedia juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo. El vencedor de la llave, a partido único (si empatan en los 90 minutos, penales), enfrenta al ganador de Olimpia vs. Sportivo Luqueño (jueves 1 de octubre, 19:00, Defensores del Chaco).

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Recoleta FC vs. Guaireña: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 18:30 horas
  • Argentina: 18:30 horas
  • Brasil: 18:30 horas
  • Uruguay: 18:30 horas
  • Chile: 17:30 horas
  • Ecuador: 16:30 horas
  • Colombia: 16:30 horas
  • Perú: 16:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas
  • Bolivia: 17:30 horas
  • El Salvador: 15:30 horas
  • México: 15:30 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
  • Estados Unidos - Este: 17:30 horas
  • Inglaterra: 22:30 horas
  • España: 23:30 horas
  • Bélgica: 23:30 horas
  • Marruecos: 22:30 horas
  • Sudáfrica: 23:30 horas

Recoleta FC vs. Guaireña: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports +

  • Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
  • IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Recoleta FC vs. Guaireña: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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