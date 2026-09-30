Copa Paraguay
30 de septiembre de 2026 a la - 09:10

Duelos resolutivos por la Copa Paraguay a mitad de semana

El estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá albergará el partido entre Cerro Porteño y Rubio Ñu, fijado para las 19:30.
El estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá albergará el partido entre Cerro Porteño y Rubio Ñu, fijado para las 19:30.Redes sociales

La Copa Paraguay 2026 tendrá este miércoles dos partidos decisivos por el paso a los cuatros de final, a disputarse en Asunción e Itauguá.

Por ABC Color
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En primer turno, Independiente de Campo Grande y Nacional lidiarán a las 17:00, en Santísima Trinidad, por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026.

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El ganador del choque en la Arboleda jugará en cuartos con Libertad, tres veces campeón del evento.

De fondo medirán fuerzas Cerro Porteño y Rubio Ñu, en Itauguá, las 19:30. El triunfador cotejará con San Lorenzo por un cupo en semifinales.

El programa

Independiente CG vs. Nacional

Estadio: La Arboleda.

Horario: 17:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Eduardo Britos y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: José Cuevas.

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 19:30.

Árbitro: José Natanael Méndez.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Milciades Saldívar.