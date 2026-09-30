Duelos resolutivos por la Copa Paraguay a mitad de semana

En primer turno, Independiente de Campo Grande y Nacional lidiarán a las 17:00, en Santísima Trinidad, por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026.
Lea más: ¿Por qué Cerro Porteño debe festejar la victoria de Olimpia ante Libertad?
El ganador del choque en la Arboleda jugará en cuartos con Libertad, tres veces campeón del evento.
De fondo medirán fuerzas Cerro Porteño y Rubio Ñu, en Itauguá, las 19:30. El triunfador cotejará con San Lorenzo por un cupo en semifinales.
El programa
Independiente CG vs. Nacional
Estadio: La Arboleda.
Horario: 17:00.
Árbitro: Blas Antonio Romero.
Asistentes: Eduardo Britos y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: José Cuevas.
Cerro Porteño vs. Rubio Ñu
Estadio: Luis Salinas.
Horario: 19:30.
Árbitro: José Natanael Méndez.
Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: Carlos Paul Benítez.
AVAR: Milciades Saldívar.