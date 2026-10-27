Blas Romero dirigirá el duelo entre Luqueño y Recoleta por los cuartos de final

El arbitraje de este trascendental encuentro estará comandado por Blas Romero como juez principal. Estará secundado desde las bandas por los asistentes Julio Aranda y Héctor Medina, mientras que Marco Franco cumplirá el rol de cuarto árbitro. En el sistema de videoarbitraje (VAR), la responsabilidad recaerá sobre Carlos Figueredo, acompañado por Héctor Balbuena como AVAR.

Lea más: Copa Paraguay, la carta salvadora del Sportivo Luqueño

El camino a semifinales: un premio de peso

El conjunto que logre imponer condiciones en este duelo de cuartos de final ya conoce su horizonte en el torneo federal: se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor de la llave que animan esta misma noche Libertad —el máximo ganador del certamen de integración con tres títulos en sus vitrinas— e Independiente de Campo Grande, digno representante de la División Intermedia, que se enfrentan en el estadio La Arboleda del Barrio Santísima Trinidad.

Ficha técnica del partido