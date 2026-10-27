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Copa Paraguay
27 de octubre de 2026 - 17:31

Blas Romero dirigirá el duelo entre Luqueño y Recoleta por los cuartos de final

El árbitro Blas Antonio Romero dirigirá el duelo entre Sportivo Luqueño y Recoleta FC, por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026.
El árbitro Blas Antonio Romero dirigirá el duelo entre Sportivo Luqueño y Recoleta FC, por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026.APF

La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer la nómina de autoridades para el cruce de cuartos de final entre el Sportivo Luqueño y el Recoleta FC, dos animadores de la máxima categoría que se verán las caras mañana, a las 19:30, en el estadio Luis Salinas de Itauguá.

Por ABC Color
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El arbitraje de este trascendental encuentro estará comandado por Blas Romero como juez principal. Estará secundado desde las bandas por los asistentes Julio Aranda y Héctor Medina, mientras que Marco Franco cumplirá el rol de cuarto árbitro. En el sistema de videoarbitraje (VAR), la responsabilidad recaerá sobre Carlos Figueredo, acompañado por Héctor Balbuena como AVAR.

Lea más: Copa Paraguay, la carta salvadora del Sportivo Luqueño

El camino a semifinales: un premio de peso

El conjunto que logre imponer condiciones en este duelo de cuartos de final ya conoce su horizonte en el torneo federal: se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor de la llave que animan esta misma noche Libertad —el máximo ganador del certamen de integración con tres títulos en sus vitrinas— e Independiente de Campo Grande, digno representante de la División Intermedia, que se enfrentan en el estadio La Arboleda del Barrio Santísima Trinidad.

Ficha técnica del partido

  • Encuentro: Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC
  • Instancia: Cuartos de final - Copa Paraguay
  • Fecha: Miércoles 28 de octubre
  • Hora: 19:30
  • Estadio: Luis Salinas
  • Árbitro principal: Blas Romero
  • Asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina
  • Cuarto árbitro: Marco Franco
  • VAR: Carlos Figueredo
  • AVAR: Héctor Balbuena

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