Libertad vs. Independiente CG, por un lugar en semifinales

La primera semifinal de la Copa Paraguay 2026 está definida y la disputarán los antiguos vecinos de Barrio Obrero: Cerro Porteño y Sol de América.

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Libertad e Independiente de Campo Grande se enfrentan este martes en el estadio La Arboleda de Rubio Ñu, en el capitalino barrio Santísima Trinidad, a las 19:30, por el paso a la penúltima fase de la denominada Copa de Todos.

El Guma es el candidato a ganar la serie contra un adversario que compite en la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol, aunque en las etapas anteriores avanzó con dificultades contra adversarios del mismo nivel, Tacuary y Fernando de la Mora, a los que dejó atrás en penales.

El duelo de eliminación directa será arbitrado por Giancarlos Celestino Juliadoza, quien será asistido desde las bandas por Carmelo Candia y Nancy Fernández. El cuarto árbitro será César Avel Rolón, el encargado del VAR Fernando López y el asistente en cabina Eduardo Britos.

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El ganador del choque lidiará en la fase semifinal con el triunfador del duelo entre Sportivo Luqueño y Recoleta FC, a disputarse mañana, en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:30.