Libertad apunta a la conquista de su cuarta Copa Paraguay

Campeón en 2019, 2023 y 2024, Libertad va por un nuevo trofeo en la Copa Paraguay. Necesita ganar tres partidos para adjudicarse la cuarta corona.

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El Guma enfrentará este martes por los cuartos de final al Independiente de Campo Grande, de la División Intermedia, en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 19:30.

El vencedor lidiará en semifinales con el ganador del lance entre Sportivo Luqueño y Recoleta FC, a celebrarse el miércoles en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:30.

La primera semifinal confirmada de la Copa de Todos es el que sostendrán Cerro Porteño y Sol de América. El Ciclón dejó fuera de carrera en penales a San Lorenzo, mientras que los danzarines derrotaron en tiempo normal a Tembetary, también de la segunda categoría.

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El entrenador repollero, Nelson Haedo Valdez, podrá su máximo potencial contra el “Inde”, con el objetivo de marcar la diferencia contra un adversario que compite en una categoría inferior.

Los albinegros del barrio Las Mercedes superaron “raspando” las dos etapas anteriores, con lanzamientos desde el punto penal. En el debut empataron 0-0 con Tacuary y luego se impusieron 4-3.

En octavos, los repolleros igualaron 1-1 con Fernando de la Mora y posteriormente salieron airosos en el desempate 3-2. Por tercera vez jugarán contra un adversario de la Intermedia, aunque los dos primeros cayeron a la Primera División B, tercer nivel de nuestro balompié.