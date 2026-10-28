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Copa Paraguay
28 de octubre de 2026 - 08:47

Luqueño y Recoleta FC definen el último cupo a las semifinales

Remate a portería del argentino Iván Maggi ante Marcos Pereira, durante el duelo más reciente entre Sportivo Luqueño y Recoleta FC, en Itauguá, ganado por los auriazules 1-0, con el gol de Marcelo Ojeda.
Remate a portería del argentino Iván Maggi ante Marcos Pereira, durante el duelo más reciente entre Sportivo Luqueño y Recoleta FC, en Itauguá, ganado por los auriazules 1-0, con el gol de Marcelo Ojeda.APF

Sportivo Luqueño y Recoleta FC se enfrentan en la noche de este miércoles en Itauguá, a las 19:30, por al cuarto y último cupo a las semifinales de la Copa Paraguay 2026.

Por ABC Color
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El estadio del 12 de Octubre de Itauguá albergará esta noche el último cruce de cuartos de final de la Copa Paraguay, a ser animado por Sportivo Luqueño y Recoleta FC, a las 19:30.

Lea más: Libertad sufre para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay

El vencedor del duelo de eliminación directa enfrentará en semifinales a Libertad, que el martes venció por 3-1 a Independiente de Campo Grande. El otro partido, por un sitio en la final, será animado por Cerro Porteño y Sol de América.

Auriazules y aurinegros se enfrentaron en tres ocasiones en la temporada. En todos los choques ganó el Sportivo, por 2-1 y 2-1 en el torneo Apertura, y 1-0 en el Clausura.

Para acceder a esta instancia, Luqueño dejó en camino a Paraguarí AC y a Olimpia (en penales), mientras que “Reco” eliminó a Deportivo Santaní, flamante monarca de la División Intermedia, y Guaireña.

El match en la Ciudad del Ñandutí será conducido por Blas Antonio “Lele” Romero, teniendo como auxiliares de banda a Julio Aranda y Héctor Medina. El cuarto árbitro será Marco Franco, en encargado del VAR Carlos Figueredo, mientras que Héctor Balbuena será el asistente en cabina.

La Copa de Todos otorga al campeón una plaza a la Copa Libertadores 2027 (como Paraguay 4), toda vez que el monarca sea integrante de la máxima categoría.

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