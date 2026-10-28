Luqueño y Recoleta FC definen el último cupo a las semifinales

El estadio del 12 de Octubre de Itauguá albergará esta noche el último cruce de cuartos de final de la Copa Paraguay, a ser animado por Sportivo Luqueño y Recoleta FC, a las 19:30.

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El vencedor del duelo de eliminación directa enfrentará en semifinales a Libertad, que el martes venció por 3-1 a Independiente de Campo Grande. El otro partido, por un sitio en la final, será animado por Cerro Porteño y Sol de América.

Auriazules y aurinegros se enfrentaron en tres ocasiones en la temporada. En todos los choques ganó el Sportivo, por 2-1 y 2-1 en el torneo Apertura, y 1-0 en el Clausura.

Para acceder a esta instancia, Luqueño dejó en camino a Paraguarí AC y a Olimpia (en penales), mientras que “Reco” eliminó a Deportivo Santaní, flamante monarca de la División Intermedia, y Guaireña.

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El match en la Ciudad del Ñandutí será conducido por Blas Antonio “Lele” Romero, teniendo como auxiliares de banda a Julio Aranda y Héctor Medina. El cuarto árbitro será Marco Franco, en encargado del VAR Carlos Figueredo, mientras que Héctor Balbuena será el asistente en cabina.

La Copa de Todos otorga al campeón una plaza a la Copa Libertadores 2027 (como Paraguay 4), toda vez que el monarca sea integrante de la máxima categoría.