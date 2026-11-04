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Copa Paraguay
04 de noviembre de 2026 - 13:02

“Mantenimiento” en Sol de América para la Copa Paraguay

Charla técnica del Héctor Marecos en Sol de América, con el experimentado zaguero Juan Gabriel Patiño en el centro de la imagen.
Charla técnica del Héctor Marecos en Sol de América, con el experimentado zaguero Juan Gabriel Patiño en el centro de la imagen.Club Sol de América

Con la competencia de la División Intermedia finalizada, el plantel de Sol de América sigue activando con miras a las instancias decisivas de la Copa Paraguay.

Por ABC Color
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El lunes 26 de octubre se bajó el telón de la temporada 2026 de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Lea más: Sol de América triunfa de remontada y avanza a las semifinales de la Copa Paraguay

Sol de América, que finalizó en la quinta posición, disputó su último partido el sábado 24, con empate 1-1 con el Atlético Tembetary.

A los danzarines les aguarda una prolongada espera para disputar una se las semifinales de la Copa de Todos, contra Cerro Porteño. La otra llave será animada por Libertad y Recoleta FC.

Para la dirigencia unicolor, esta prolongación del año supone un gasto adicional. El club azul inició el 2026 bajo el comando técnico de Aldo Bobadilla, quien fue removido del cargo por malos resultados. La llegada de Héctor Marecos tampoco alcanzó para llegar al objetivo del ascenso.

Los choques semifinales del torneo de integración aún no fueron programados. De manera extraoficial se sabe que se cumplirían entre el miércoles 18 y el jueves 19 del presente mes.

Independientemente al resultado contra el Ciclón, Sol de América deberá disputar otro partido, ya sea por el título, o en su defecto por el tercer puesto.

En la División Intermedia registró una marca de 10 victorias, 15 empates y 5 derrotas.

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