El próximo jueves 26, Cerro Porteño y Libertad, derrotados en penales en las semifinales de la Copa Paraguay, definirán el tercer puesto en el estadio Defensores del Chaco, a partir de las 19:30.

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Con lo poco atractivo que resulta este encuentro, las entradas fijadas se presentan “saladas”, que van entre 25.000 y 50.000 guaraníes.

La gran final entre Recoleta FC y Sol de América está fijada el domingo 6 de diciembre, en el estadio La Huerta de Libertad, a las 19:00.

Para un juego consagratorio como este, las entradas a Graderías son más baratas en comparación al choque por el “premio consuelo”, ya que para acceder a dicho sector se debe abonar 20.000. Las localidades más costosas fueron fijadas en 40.000.

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Los pases pueden ser adquiridos a través de Ticketop.