El encuentro decisivo se disputará el próximo domingo 6 de diciembre, a las 19:00, en un duelo donde ambos protagonistas buscarán hacer historia. Por un lado, el conjunto “danzarín” —que milita en la División Intermedia— intentará consagrarse como el primer equipo de la categoría de plata en levantar la “Copa de Todos”; por el otro, el cuadro “funebrero” buscará cerrar una campaña memorable con un título que ratifique su gran andar en la máxima categoría.

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El estadio La Huerta asoma como el recinto perfecto para cobijar un duelo que rompe con todos los moldes tradicionales de nuestro fútbol. La elección del coliseo repollero se ajusta a la convocatoria de los dos finalistas, clubes que tradicionalmente manejan masas menores en comparación con los gigantes de la capital, pero que demostraron méritos de sobra en la cancha para tumbar pronósticos y colarse en la gran definición.

Con una capacidad aproximada para 15.000 espectadores, el estadio del club Libertad garantiza un marco vibrante y acorde al flujo de público que arrastran ambos contendientes, evitando que un escenario de mayor envergadura luzca desolado. A esto se le suma uno de los factores más elogiados por protagonistas: la impecable calidad de su campo de juego. El césped de La Huerta ofrece las condiciones técnicas ideales para que puedan desarrollar un fútbol fluido, vistoso y a ras de piso.

🏆 ¡Todo listo para #LaGranFinal!



Dos equipos, un mismo sueño y un título por conquistar. 🤩@SoldeAmericapy 🆚 @recoleta_club



📅 Este 6 de diciembre, el Estadio La Huerta será el escenario donde conoceremos al campeón de la #CopaParaguayAPF 🙌 2026. #LaCopaDeTodos 🇵🇾 pic.twitter.com/bKNAj1w5Il — Copa Paraguay APF (@CopaParaguayAPF) November 17, 2026

El estadio de Libertad será la quinta sede en albergar una final de la Copa Paraguay

El estadio La Huerta será la quinta sede distinta en albergar el duelo decisivo de la Copa Paraguay. La casa del club Libertad se une así al selecto grupo de escenarios que tuvieron el privilegio de definir al campeón del certamen nacional, una lista que refleja la federalización y la rotación de sedes impulsada entre la capital y el interior del país a lo largo de las distintas ediciones. Hasta el momento, los escenarios que recibieron la gran final fueron los siguientes: