Recoleta FC: Lucas Romero, en la Albirroja

El Canario, Recoleta FC, enfrenta en la noche de este viernes a Cerro Porteño, en La Nueva Olla, a las 20:00. El volante central Lucas Romero, natural de Choré, no formará parte del equipo aurinegro.

Además de Romero, los otros futbolistas del plano local a ser citados por el seleccionador Gustavo Alfaro serían los cerristas Roberto Junior Fernández y Víctor Gustavo Velázquez.

El próximo viernes 10, Paraguay jugará contra Japón en Suita (Osaka), a las 07:20 de nuestro país, en tanto que el martes 14 lidiará con Corea del Sur, en el estadio Mundialista de Seúl, a las 08:00.

