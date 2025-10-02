Deportivo Recoleta

Recoleta FC: Lucas Romero, en la Albirroja

El mediocampista central de Recoleta FC, Lucas Romero (23), se encuentra con una pequeña sobrecarga muscular, por lo que realiza tareas diferenciadas. Sería convocado a la selección nacional para la gira asiática en el presente mes.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 17:17
Lucas Ramón Romero Gómez (29 de agosto de 2002), mediocampista de Recoleta FC.
El Canario, Recoleta FC, enfrenta en la noche de este viernes a Cerro Porteño, en La Nueva Olla, a las 20:00. El volante central Lucas Romero, natural de Choré, no formará parte del equipo aurinegro.

Además de Romero, los otros futbolistas del plano local a ser citados por el seleccionador Gustavo Alfaro serían los cerristas Roberto Junior Fernández y Víctor Gustavo Velázquez.

El próximo viernes 10, Paraguay jugará contra Japón en Suita (Osaka), a las 07:20 de nuestro país, en tanto que el martes 14 lidiará con Corea del Sur, en el estadio Mundialista de Seúl, a las 08:00.

