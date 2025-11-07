Qué necesita hoy Recoleta para clasificar a Copa Sudamericana

Recoleta FC puede vivir una noche histórica en el comienzo de la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Canario está muy cerca de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 y hoy tiene la primera oportunidad: a las 18:30, hora de nuestro país, recibe a Sportivo Luqueño en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá.

El Funebrero es quinto con 55 puntos en la tabla acumulativa (Apertura+Clausura): aventaja por 1 a Olimpia (sexto), por 2 a Nacional (séptimo) y por 8 a 2 de Mayo (octavo y clasificado a la Copa Libertadores 2026) y a Sportivo Ameliano (noveno). Los dirigidos por Jorge González están en puestos del certamen continental y depende de sí para sellar el boleto.

Recoleta FC, a 1 punto de Copa Sudamericana

Recoleta necesita 1 punto para conquistar el pasaje a la Copa Sudamericana: con 56 no necesita de otro resultado para festejar la clasificación ya que puede terminar por debajo del Decano y el Tricolor, pero no de la V Azulada,. Si acaban empatados en unidades al finalizar el campeonato, González y compañía tienen ventaja deportiva por las 3 victorias en los 4 duelos entre sí.

El primer criterio de desempate, según el Reglamento de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), es el duelo directo entre los dos equipos en cuestión: después del empate 1-1 en la fecha 7 del Apertura, Recoleta ganó 2-1 en la vuelta (fecha 18) del mismo torneo y triunfó en los dos del Clausura (3-1 en la fecha 3 y 4-1 en la fecha 14).

