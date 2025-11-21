El Canario se adueñó del corral: Recoleta venció 2-0 al 2 de Mayo a domicilio

2 de Mayo, con una desgastada imagen

Recoleta FC se trajo los tres puntos de Pedro Juan Caballero al vencer 2-0 al 2 de Mayo, profundizando aún más el desgastado momento del Gallo norteño, que venía de perder la final de la Copa Paraguay también en su propio estadio.

El Canario, por su parte, continúa cerrando una temporada sobresaliente en la categoría profesional, consolidándose como uno de los equipos revelación del año.

El partido comenzó con un golpe tempranero que condicionó el desarrollo del juego: a los 2 minutos, Wilfrido Báez aprovechó una desatención defensiva y marcó el primer gol para Recoleta.

El tanto inicial cayó en un campo de juego muy deteriorado, cuya irregularidad complicó la circulación de la pelota para ambos equipos.

Tras el gol, 2 de Mayo reaccionó y empezó a empujar con insistencia. Generó varias aproximaciones peligrosas, pero siempre se encontró con un muro llamado Falcón, quien sostuvo la ventaja con intervenciones decisivas que evitaron el empate y mantuvieron al Gallo norteño a distancia.

En la segunda etapa, el ritmo del compromiso disminuyó. Ambos conjuntos perdieron intensidad y el partido se volvió más trabado, con muchas disputas y pocas conexiones ofensivas.

En los minutos finales, el 2 de Mayo tuvo una inmejorable oportunidad para igualar: sin embargo un error defensivo del Gallo derivó en un penal. Lucas González fue el que ejecutó, pero Ángel Martínez respondió con tapadas salvadora, en dos ocasiones, porque el primero se repitió por adelantamiento y se mantuvo el 1-0.

Pese al golpe anímico, González no tardaría en tener su revancha. Ya en tiempo agregado, Recoleta salió de contragolpe y esta vez el atacante definió con claridad para sellar el 2-0 definitivo.

El resultado refleja la efectividad de Recoleta, que supo capitalizar sus momentos y resistir la presión cuando fue necesario, mientras que 2 de Mayo continúa atravesando un tramo complicado, afectado por errores propios y una evidente falta de contundencia.