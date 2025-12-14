Deportivo Recoleta
14 de diciembre de 2025 - 18:20

Inicio de las actividades en Recoleta FC

El paraguayo-argentino Antonio Samaniego (31 años), últimamente en el 15 de Mayo de Itapé, es una de las incorporaciones de Recoleta FC.
El operativo 2026 se abre este lunes en Recoleta FC. La presentación está fijada para las 17:30, en el Independiente de Campo Grande, y la misma estará a cargo del presidente de la institución, Luis Antonio Vidal.

Por ABC Color

La estructura técnica en Recoleta FC se mantiene con Jorge González Frutos al comando de un numeroso staff.

Nicolás Marotta, Allan Wlk Duré, Antonio Samaniego y Francisco Pacher serán las caras nuevas en la dotación aurinegra en el primer día de actividades.

La cantidad de incorporaciones será mayor. Existen jugadores con contrato hasta el 31 de diciembre, por lo que aún no pueden ser oficializados.

La etapa más dura de la pretemporada se desarrollará a partir del viernes 2 de enero en las instalaciones del Puma Resort, en Juan León Mallorquín (Alto Paraná).

En la primera fecha del torneo Apertura 2026, a cumplirse entre el 23 y el 26 de enero, Recoleta FC enfrentará a Trinidense, en condición de local.