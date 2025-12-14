Inicio de las actividades en Recoleta FC

La estructura técnica en Recoleta FC se mantiene con Jorge González Frutos al comando de un numeroso staff.

Nicolás Marotta, Allan Wlk Duré, Antonio Samaniego y Francisco Pacher serán las caras nuevas en la dotación aurinegra en el primer día de actividades.

La cantidad de incorporaciones será mayor. Existen jugadores con contrato hasta el 31 de diciembre, por lo que aún no pueden ser oficializados.

La etapa más dura de la pretemporada se desarrollará a partir del viernes 2 de enero en las instalaciones del Puma Resort, en Juan León Mallorquín (Alto Paraná).

En la primera fecha del torneo Apertura 2026, a cumplirse entre el 23 y el 26 de enero, Recoleta FC enfrentará a Trinidense, en condición de local.