Recoleta FC: El Canario abre nueva etapa

El estadio Ricardo Grégor, del Independiente de Campo Grande, especialmente acondicionado para el Nido del Canario, albergó la ceremonia de presentación del plantel del Recoleta FC, encabezada por el presidente, Luis Antonio Vidal, quien instó a los componentes del plantel a poner el máximo empeño por seguir dejando alto el nombre de la institución.

“Reco” tendrá en 2026 su tercer año en la división de Honor. El primero fue en el lejano 2001. Luego de la bienvenida dirigencial se produjo la intervención del técnico Jorge González Frutos, quien comanda un numeroso grupo de profesionales en el que se encuentran David Villalba, Miguel Mendoza, Francisco “Kitu” Martínez, entre otros.

Las tareas de mantenimiento se cumplirán en Asunción, mientras que la pretemporada se desarrollará a partir del 2 de enero en la localidad altoparanaense de Juan L. Mallorquín, específicamente en las instalaciones de Puma Resort.

