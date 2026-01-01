Recoleta FC: Un rioplatense por otro

Andrés Marsengo, una de las incorporaciones de Recoleta FC, es de la cantera del Talleres de Córdoba, militó en Huracán Las Heras, Sarmiento de Junín y últimamente estuvo en el Tacuarembó de Uruguay.

Lea más: Falcón, cedido al Cienciano

El Canario, dirigido técnicamente por Jorge González Frutos, incorporó para la nueva temporada a Nicolás Marotta, Allan Wlk Duré, Francisco Pacher, Juan José Garay, Antonio Samaniego, Eder Barreto, Kevin Parzajuk, Pedro Ríos, Juan Alexander Franco, Lucas Monzón y Andrés Marsengo.

Los trabajos de preparación, que se iniciaron en Asunción, tendrán continuidad en la localidad altoparanaense de Juan León Mallorquín, específicamente en las instalaciones del Puma Resort.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La tercera temporada de Recoleta en Primera se abrirá contra Trinidense, en el estadio Ricardo Grégor. El torneo Apertura 2026 arrancará el viernes 23 de enero. La ronda inicial aún no fue programada.