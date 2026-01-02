Recoleta FC: El Canario vuela a Mallorquín

El plantel de Recoleta FC, dirigido técnicamente por Jorge González Frutos, está compuesto por 37 futbolistas, con una vacancia reservada para un lateral izquierdo.
Los nuevos en el Canario son: Andrés Marsengo, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Pedro Ríos, Francisco Pacher, Juan Alexander Franco, Matías Masi, Kevin Parzajuk, Antonio Samaniego, Allan Wlk Duré y Marcelo Cañete, últimamente en Sol de América.
El delantero Eder Fabián Barreto, incorporado en setiembre pasado proveniente del Sportivo Julio Correa de la Liga Luqueña, pasó a la Reserva junto con Ricardo Britos, Matías Lezcano, Ronnie Rolandi, Juanki Vargas, Álvaro Cabrera, entre otros.
