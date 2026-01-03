Recoleta FC: Vegetación para el Canario

El Canario, Recoleta FC, cumplirá la etapa más dura de sus aprestos en suelo altoparanaense, en el Puma Resort, con el comando técnico de Jorge González Frutos.
Los 38 componentes de la dotación aurinegra son: Andrés Marsengo, Nelson Ferreira, Óscar Toledo, Brian Bernal, Facundo Echeguren, Iván Piris, Blas Medina, Luis Cardozo, Nicolás Marotta, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Juan Isidro Núñez, Carlos Vera, Luis Mendoza, Pedro Ríos, Wilfrido Báez, Giuseppe Guggiari, Juan Falcón, Francisco Pacher, Brahian Vidal Ferreira, Juan Alexander Franco, Fernando Galeano, Claudio Garay, José Espínola, Ronal Domínguez, Julio Domínguez, Héctor López, Manuel Schupp, Junior Noguera, Matías Masi, Hugo Sandoval, Kevin Parzajuk, Antonio Samaniego, Allan Wlk Duré, Thiago Vidal Obregón, Aldo Walmor González, Marcelo Cañete y Eliezer Barreto.
Las bajas canarias son: Alejandro Silva, Lucas Romero, Néstor Bareiro, Matías Lezcano, Ulises Coronel, Matías López, Sebastián Vargas, Lucas González, Gonzalo Falcón, Hernán Pérez, Iván Torres y Ángel Ibarra.
