Recoleta FC, con dos amistosos agendados

El primer test match del Canario, Recoleta FC, está marcado para el próximo sábado en Ka’arendy, contra un combinado de jugadores libres de la zona.

El segundo partido de práctica será el miércoles 14 frente al Sportivo Luqueño. Los datos relacionados al escenario y el horario de este choque aún no han sido divulgados.

“Reco” se dispone a competir por segundo año consecutivo en la máxima categoría de nuestro fútbol, en la que tuvo un efímero paso en el 2002.

La institución aurinegra es presidida por Luis Antonio Vidal y cuenta con la dirección técnica de Jorge González Frutos.

Las incorporaciones para el nuevo ciclo son: Andrés Marsengo, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Pedro Ríos, Francisco Pacher, Juan Alexander Franco, Matías Masi, Kevin Parzajuk, Antonio Samaniego, Allan Wlk Duré y Marcelo Cañete.

El torneo Apertura 2026 se pondrá en marcha el viernes 23 del presente mes. En la primera fecha, el Canario jugará contra Trinidense, en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande.