Recoleta FC: Cañete, reemplazante de Ale Silva

En el Canario, Recoleta FC, Ale Silva jugó prácticamente de “10”. Su rendimiento fue muy bueno que le valió el retorno a Olimpia, en el que tendrá mejorados ingresos.

Con Marcelo Cañete, que en nuestro medio militó igualmente en Libertad, Guaraní, Luqueño y Capiatá, “Reco” pretende tener el enganche que necesita para desplegar su juego explosivo, sobre todo por las bandas, por lo que requiere un buen pasador de pelotas.

Lea más: Tres amistosos agendados

El plantel aurinegro, dirigido técnicamente por Jorge González Frutos, se encuentra en Juan León Mallorquín, en plena pretemporada, en el Puma Resort.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Componen la dotación recoletana: Andrés Marsengo, Nelson Ferreira, Óscar Toledo, Brian Bernal, Facundo Echeguren, Iván Piris, Blas Medina, Juan Isidro Núñez, Luis Cardozo, Lucas Monzón, Nicolás Marotta, Fernando Galeano, Ronal Domínguez, Claudio Garay, José Espínola, Aldo Walmor González, Matías Masi, Francisco Pacher, Carlos Vera, Julio Domínguez, Pedro Ríos, Giuseppe Guggiari, Manuel Schupp, Héctor López, Luis Mendoza, Juan Alexander Franco, Marcos Pereira, Brahian Vidal Ferreira, Wilfrido Báez, Antonio Samaniego, Thiago Vidal Obregón, Junior Noguera, Allan Wlk Duré, Kevin Parzajuk, Hugo Sandoval, Eliezer Barreto, Juan José Falcón y Marcelo Cañete.