Recoleta FC: Segunda operación canaria

Esta es la segunda operación realizada en el mercado de pases del Canario, Recoleta FC, tras el préstamo del arquero uruguayo Gonzalo Falcón (28) al Cienciano de Perú.

Lea más: Mosquera vuelve al país para jugar en Recoleta

Si bien los ingresos no son significativos, el hecho que la imagen del club se expanda a nivel internacional en tan corto tiempo de permanencia en el profesionalismo es muy importante, teniendo en cuenta que en el futuro podrá obtener beneficios superiores al ejecutar su plan de formación y promoción de valores establecida por la dirigencia aurinegra, encabezada por Luis Antonio Vidal.

Recoleta enfrentará esta mañana a un combinado de jugadores libres en el estadio Ka’arendy, a las 07:30. El retorno a la capital será al mediodía, tras la intensa pretemporada desarrollada en Juan León Mallorquín.

