Recoleta FC: A Santaní, tras enriquecedora experiencia

El salto que había realizado recientemente el centroatacante Antonio Samaniego, de 31 años, había sigo gigantesco, al pasar del 15 de Mayo de Itapé (Guairá), al Canario (Recoleta), que lo incorporó como premio al gran trabajo desplegado con el club del cuarto departamento, que obtuvo el título del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior y estuvo muy cerca del ascenso a la segunda categoría, perdiendo la serie con el 3 de Noviembre de Asunción.

Las contrataciones graduales realizadas por “Reco”, mediante las gestiones emprendidas por el presidente Luis Antonio Vidal Velázquez, hicieron que la cantidad de jugadores en el plantel que dirige Jorge González Frutos llegase a su tope, por lo que de manera conjunta resolvieron que Samaniego pase al Deportivo Santaní, en el que tendrá mayores posibilidades de competir con regularidad, y con la posibilidad de volver a la dotación aurinegra, dependiendo del rendimiento.

Recoleta tendrá este miércoles un partido de práctica contra un combinado denominado Torres FC. El duelo será en el estadio del Independiente de Campo Grande, a las 17:00.

