Deportivo Recoleta
12 de enero de 2026 - 18:19

Recoleta FC: Inminente traspaso de Hugo Sandoval

Hugo Alexander Sandoval Arévalos (25 años), jugador de Recoleta FC.
Hugo Alexander Sandoval Arévalos (25 años), jugador de Recoleta FC.VICTRO MIRANDA

Recoleta FC se encuentra a punto de concretar su tercera operación en el mercado de pases. En esta ocasión, el que se encuentra en la “danza de la transferencia” es Hugo Alexander Sandoval.

Por ABC Color

El potente centroatacante Hugo Sanvodal, surgido en el 3 de Febrero de Ciudad del Este, llegó al Canario, Recoleta FC, a principios de la temporada 2025 luego de militar en el argentino Guillermo Brown de Puerto Madryn. Con la casaca aurinegra totalizó 28 presentaciones y registró ocho anotaciones.

Lea más: Segunda operación canaria

Sandoval, que extendió su vínculo con “Reco”, iría a préstamo a un club del Ecuador, por lo que sería la tercera sesión de la institución presidida por Luis Antonio Vidal, después de la del uruguayo Gonzalo Falcón al Cienciano de Perú y de Lucas Ramón Romero a Universidad de Chile.

Apenas confirmada la ida del “9”, el club contratará otro punta de lanza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Amistosos. Recoleta jugará el miércoles contra Torres FC en el Independiente de Campo Grande, a las 17:00, y el sábado frente a Ameliano en Villeta, a las 07:00.