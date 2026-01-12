Recoleta FC: Inminente traspaso de Hugo Sandoval

El potente centroatacante Hugo Sanvodal, surgido en el 3 de Febrero de Ciudad del Este, llegó al Canario, Recoleta FC, a principios de la temporada 2025 luego de militar en el argentino Guillermo Brown de Puerto Madryn. Con la casaca aurinegra totalizó 28 presentaciones y registró ocho anotaciones.

Lea más: Segunda operación canaria

Sandoval, que extendió su vínculo con “Reco”, iría a préstamo a un club del Ecuador, por lo que sería la tercera sesión de la institución presidida por Luis Antonio Vidal, después de la del uruguayo Gonzalo Falcón al Cienciano de Perú y de Lucas Ramón Romero a Universidad de Chile.

Apenas confirmada la ida del “9”, el club contratará otro punta de lanza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Amistosos. Recoleta jugará el miércoles contra Torres FC en el Independiente de Campo Grande, a las 17:00, y el sábado frente a Ameliano en Villeta, a las 07:00.