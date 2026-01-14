Recoleta FC: Picados a vuelo de Canario

Los resultados entre el profesional Recoleta FC y el aficionado Torres FC quedaron a un plano totalmente secundario, ya que el nivel de preparación es totalmente diferente.

Lea más: A Santaní, tras enriquecedora experiencia

El objetivo del Canario era ver cómo respondían los jugadores tras la exigente fase física.

Las formaciones presentadas por el entrenador Jorge González Frutos fueron las siguientes:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Equipo 1: Brian Bernal; Blas Medina, Luis Cardozo, Lucas Monzón y Pedro Ríos; Brahian Vidal Ferreira, José Espínola, Fernando Galeano y Héctor López; Aldo Walmor González y Allan Wlk Duré.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Equipo 2: Andrés Marsengo; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Carlos Vera y Eliezer Barreto; Wilfrido Báez, Ronal Domínguez, Junior Noguera y Manuel Schupp; Thiago Vidal Obregón y Hugo Sandoval.

Equipo 3: Nelson Ferreira; Iván Piris, Marcos Pereira, Juan Isidro Núñez y Luis Mendoza; Francisco Pacher, Juan A. Franco, Claudio Garay y Matías Masi; Marcelo Cañete y Kevin Parzajuk.

Comodines: Giuseppe Guggiari, Ricardo Britos, Juan José Falcón y Julio Domínguez.