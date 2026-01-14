Deportivo Recoleta
14 de enero de 2026 - 19:28

Recoleta FC: Picados a vuelo de Canario

Juan Alexander Franco (izquierda), uno de los nuevos en Recoleta FC, al que llegó procedente del General Caballero de Juan León Mallorquín.
Recoleta FC tuvo este miércoles una maratónica tarde-noche con tres partidos animados contra el combinado amateur Torres FC, en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande.

Los resultados entre el profesional Recoleta FC y el aficionado Torres FC quedaron a un plano totalmente secundario, ya que el nivel de preparación es totalmente diferente.

El objetivo del Canario era ver cómo respondían los jugadores tras la exigente fase física.

Las formaciones presentadas por el entrenador Jorge González Frutos fueron las siguientes:

Equipo 1: Brian Bernal; Blas Medina, Luis Cardozo, Lucas Monzón y Pedro Ríos; Brahian Vidal Ferreira, José Espínola, Fernando Galeano y Héctor López; Aldo Walmor González y Allan Wlk Duré.

Equipo 2: Andrés Marsengo; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Carlos Vera y Eliezer Barreto; Wilfrido Báez, Ronal Domínguez, Junior Noguera y Manuel Schupp; Thiago Vidal Obregón y Hugo Sandoval.

Equipo 3: Nelson Ferreira; Iván Piris, Marcos Pereira, Juan Isidro Núñez y Luis Mendoza; Francisco Pacher, Juan A. Franco, Claudio Garay y Matías Masi; Marcelo Cañete y Kevin Parzajuk.

Comodines: Giuseppe Guggiari, Ricardo Britos, Juan José Falcón y Julio Domínguez.