A qué hora juega hoy Rosario vs. Libertad y dónde ver en vivo

Libertad disputa hoy la fecha 4 del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El Gumarelo, que encadena tres derrotas, enfrenta a Rosario Central en el Gigante de Arroyito de Rosario: el partido empieza a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Wilton Sampaio y VAR de Wagner Reway (brasileños). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Rosario Central vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 19:00 horas
Argentina: 19:00 horas
Brasil: 19:00 horas
Uruguay: 19:00 horas
Chile: 18:00 horas
Ecuador: 17:00 horas
Colombia: 17:00 horas
Perú: 17:00 horas
Venezuela: 18:00 horas
Bolivia: 18:00 horas
El Salvador: 16:00 horas
México: 16:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas
Estados Unidos - Este: 17:00 horas
Inglaterra: 22:00 horas
España: 23:00 horas
Bélgica: 23:00 horas
Marruecos: 23:00 horas
Sudáfrica: 23:00 horas
Rosario Central vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN 2
Tigo Star: ESPN 2, canal 104
IP TV Copaco: ESPN 2, canal 52
Personal Flow: ESPN 2, canal 101
Claro TV: ESPN 2, canal 124 (HD)
Rosario Central vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.