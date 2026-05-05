A qué hora juega hoy Rosario vs. Libertad y dónde ver en vivo

Libertad disputa hoy la fecha 4 del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El Gumarelo, que encadena tres derrotas, enfrenta a Rosario Central en el Gigante de Arroyito de Rosario: el partido empieza a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Wilton Sampaio y VAR de Wagner Reway (brasileños). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Rosario Central vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Rosario Central vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN 2

Tigo Star: ESPN 2, canal 104

IP TV Copaco: ESPN 2, canal 52

Personal Flow: ESPN 2, canal 101

Claro TV: ESPN 2, canal 124 (HD)

Rosario Central vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.