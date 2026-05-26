A qué hora juega San Lorenzo vs. Recoleta y dónde ver en vivo

Recoleta FC disputa hoy la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Canario de Jorge González enfrenta a San Lorenzo de Almagro en busca de una clasificación: el partido empieza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Carlos Ortega y VAR de Leonard Mosquera (colombianos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

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Chile: 20:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:30 horas

Estados Unidos - Este: 20:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 01:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?

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San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por streaming?

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