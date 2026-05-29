Boca u O’Higgins, la llave que define el emparejamiento de Recoleta en octavos

El sorteo de la Copa Sudamericana determinó que el adversario de Recoleta FC en los octavos de final saldrá del cruce previo entre Boca Juniors y O’Higgins de Chile. Esta definición obliga al conjunto “canario” a una espera para conocer el perfil definitivo de su rival, sin alterar la planificación ya establecida para la ronda de los 16 mejores.

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Calendario definido: Playoffs y Octavos de Final

La actividad oficial regresará justo después del Mundial de Norteamérica con los playoffs de ingreso, programados del 21 al 30 de julio. En esta fase puente, los segundos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se medirán en series de ida y vuelta contra los terceros de la Copa Libertadores, tal como ocurre en la llave de Boca Juniors y O’Higgins. Posteriormente, los octavos de final definitivos se disputarán en partidos de eliminación directa entre el 11 y el 20 de agosto.

El camino hacia la gloria en Barranquilla

La Conmebol también confirmó que la gran final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Además del trofeo, el equipo que se consagre campeón obtendrá un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar la Recopa Sudamericana 2027 contra el ganador de la Libertadores de la presente temporada.