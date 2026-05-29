Olimpia: rival confirmado para los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Olimpia tiene llave definida para conocer el rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Decano, clasificado a la serie de los 16 mejores del certamen continental, enfrentará al ganador de la llave entre Vasco da Gama de Brasil, con el que compartió llave, e Independiente Medellín de Colombia.

El Almirante, que goleó 3-0 al Decano en Río de Janeiro y perdió 3-1 en Asunción, culminó segundo en el Grupo G: sumó 10 puntos y quedó a 3 del Franjeado. Por su lado, DIM acabó tercero en el Grupo A de la Copa Libertadores 2026: logró 7 unidades, 9 por debajo de Flamengo y 2 con relación a Estudiantes de La Plata.

Olimpia: ¿Cuándo juegan Vasco da Gama vs. Independiente Medellín?

Brasileños y colombianos disputarán la serie una vez finalizado el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. A partidos de ida y vuelta, el primero será el 21-23 de julio en Medellín, mientras que el segundo, que define al clasificado, el 28-30 del mismo mes en Río de Janeiro. El vencedor mide al Rey de Copas en agosto.

Olimpia, campeón del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, disputa octavos de final el 11-13 y 18-20 de agosto: la ida en Colombia o Brasil, mientras que la vuelta, en Paraguay. El ganador de la llave clasifica a cuartos de final y mide al vencedor de River Plate de Argentina vs. Independiente Santa Fe o Caracas.

Olimpia: el camino a la final de la Copa Sudamericana 2026

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