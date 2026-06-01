Recoleta FC, con un agitado semestre

Son 29 los partidos animados hasta aquí por Recoleta FC en el 2026, con un balance de 9 victorias, 10 empates y 10 derrotas. En la Copa Sudamericana registra 1 triunfos y 5 igualdades.

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El plantel, dirigido técnicamente por Jorge González Frutos, sufrirá modificaciones para el tramo final del año. La lista extraoficial de bajas, que tiene a aumentar, la componen Pablo Zeballos, Jorge Núñez, Luis Mario Mendoza y Francisco Pacher.

Los futbolistas con mayor cantidad de presentaciones son José Antonio Espínola y Wilfrido Báez, con 26 encuentros. El volante de contención, apodado “Mbappé”, lleva 1.983 minutos en campo, a diferencia del capitán Wil Báez, quien estuvo en el terreno durante 1.942′.

En segunda línea de los canarios más regulares se encuentra Juan Alexander Franco, quien estuvo presente en 24 juegos, acumulando 1.771 minutos.

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Igualmente tuvieron mucha participación Nelson Ferreira, Nicolás Marotta y Allan Wlk Duré, quienes registraron 23 presentaciones, una más que Pedro Ríos, Lucas Monzón y Facundo Echeguren.

Recoleta jugará la instancia de octavos de final con el ganador del duelo entre el argentino Boca Juniors y el chileno O’Higgins.

El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El estreno del Canario será contra San Lorenzo, en condición de local.