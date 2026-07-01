Recoleta FC: Brahian Vidal, en la danza de la transferencia

Surgido del fútbol del interior, Brahian Vidal Ferreira Benítez llegó al profesionalismo en 2025 de la mano de Recoleta FC.

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La primera temporada del veloz extremo derecho fue excelente, siendo una de las revelaciones del Canario que logró su clasificación a la Copa Sudamericana y en la actualidad espera rival en octavos de final (Boca Juniors u O’Higgins de Chile).

Fueron 37 partidos animados con 3 goles en el círculo privilegiado por Brahian Vidal en la temporada pasada. En el ciclo actual lleva 12 presentaciones.

La dirigencia aurinegra, presidida por Luis Antonio Vidal Velázquez, analiza propuestas recibidas por el delantero, que viene realizando actividades físicas diferenciadas a la espera de la resolución de su futuro.

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La idea de Recoleta es que el atacante de un salto superior, en una edad ideal (23 años) para su consolidación deportiva y principalmente económica, pues para llegar a este sitial debió recorrer verdaderos potreros tanto de Limpio como Luque y hasta de Puerto Sastre (La Esperanza), Alto Paraguay.

Una de las opciones que se manejan las autoridades recoletanas es la cesión a préstamo de Brahian Vidal, con opción a compra.