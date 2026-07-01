Nacional
01 de julio de 2026 a la - 16:15

Video: Danilo Santacruz, de Nacional a Indonesia

Juan Danilo Santacruz González (12 de junio de 1995) jugó en Colombia, México y ahora lo hará en Indonesia, país del Sudeste Asiático.
Juan Danilo Santacruz González (12 de junio de 1995) jugó en Colombia, México y ahora lo hará en Indonesia, país del Sudeste Asiático.Redes sociales

El Madura United FC anunció este miércoles la contratación del mediocapista ofensivo Juan Danilo Santacruz, quien últimamente defendió los colores de Nacional, la Academia.

Por ABC Color

“¡Bienvenido, Danilo Santacruz!”, señala el escrito del Madura United FC al presentar a su nueva incorporación, el caaguaceño de 31 años.

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“De las canchas de la Copa Libertadores a la Isla de la Sal. ¡Bienvenido a la gran familia del Laskar Sape Kerrab!”, agrega la nota con un material audiovisual.

La carrera profesional de Danilo Santacruz comprende los clubes Libertad, Nacional, Deportivo Pereira de Colombia, Guaraní y Tampico Madero de México. En la Academia tuvo dos etapas.

Madura United fue fundado el 2 de febrero de 1986, con sede en la Isla de Madura, provincia de Java Oriental y compite en la Liga 1 de Indonesia.

Además de Danilo, las otras bajas académicas tras el primer semestre son Maximiliano Garrone, Líder Cáceres y Alexis Cañete, quien fue transferido a Cerro Porteño.

De momento, la única incorporación que cuenta el plantel del argentino Víctor Bernay es Diego Duarte, quien retornó del fútbol de Portugal.