Video: Danilo Santacruz, de Nacional a Indonesia

“¡Bienvenido, Danilo Santacruz!”, señala el escrito del Madura United FC al presentar a su nueva incorporación, el caaguaceño de 31 años.
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“De las canchas de la Copa Libertadores a la Isla de la Sal. ¡Bienvenido a la gran familia del Laskar Sape Kerrab!”, agrega la nota con un material audiovisual.
La carrera profesional de Danilo Santacruz comprende los clubes Libertad, Nacional, Deportivo Pereira de Colombia, Guaraní y Tampico Madero de México. En la Academia tuvo dos etapas.
Madura United fue fundado el 2 de febrero de 1986, con sede en la Isla de Madura, provincia de Java Oriental y compite en la Liga 1 de Indonesia.
Además de Danilo, las otras bajas académicas tras el primer semestre son Maximiliano Garrone, Líder Cáceres y Alexis Cañete, quien fue transferido a Cerro Porteño.
De momento, la única incorporación que cuenta el plantel del argentino Víctor Bernay es Diego Duarte, quien retornó del fútbol de Portugal.