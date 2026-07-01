Video: Danilo Santacruz, de Nacional a Indonesia

“¡Bienvenido, Danilo Santacruz!”, señala el escrito del Madura United FC al presentar a su nueva incorporación, el caaguaceño de 31 años.

Lea más: Guaraní presenta su primera incorporación

“De las canchas de la Copa Libertadores a la Isla de la Sal. ¡Bienvenido a la gran familia del Laskar Sape Kerrab!”, agrega la nota con un material audiovisual.

𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐, 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒍𝒐 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒂𝒄𝒓𝒖𝒛! 🔴⚪️



Dari panggung Copa Libertadores menuju Pulau Garam. Selamat datang di keluarga besar Laskar Sape Kerrab! 🐂🔥#maduraunited | #madurabisa #madurabersatu pic.twitter.com/rWKI2WhJ7D — Madura United FC (@MaduraUnitedFC) July 1, 2026

La carrera profesional de Danilo Santacruz comprende los clubes Libertad, Nacional, Deportivo Pereira de Colombia, Guaraní y Tampico Madero de México. En la Academia tuvo dos etapas.

Madura United fue fundado el 2 de febrero de 1986, con sede en la Isla de Madura, provincia de Java Oriental y compite en la Liga 1 de Indonesia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de Danilo, las otras bajas académicas tras el primer semestre son Maximiliano Garrone, Líder Cáceres y Alexis Cañete, quien fue transferido a Cerro Porteño.

De momento, la única incorporación que cuenta el plantel del argentino Víctor Bernay es Diego Duarte, quien retornó del fútbol de Portugal.