Recoleta presenta su combo viajero para el duelo con Boca Juniors

El primer partido entre Boca Juniors y Recoleta FC, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, será el próximo martes 11 en La Bombonera, a las 19:00.
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El club aurinegro, presidido por Luis Antonio Vidal Velázquez, presentó su combo viajero para aquellos que quieran acompañar a la delegación, que viajará en chárter.
El costo del paquete varía entre 780 y 900 dólares (G. 4.602.000 y 5.310.000), dependiendo del hospedaje.
“Reco” brinda a sus hinchas la posibilidad de pago en cuotas mediante un convenio con una institución bancaria. La salida será el lunes 10, a las 16:05, y el regreso está marcado para el miércoles 12. El arribo de la aeronave al aeropuerto de Luque está fijado para las 15:15.
La línea habilitada para obtener mayores detalles sobre la expedición “avícola” en el vecino país es 0981 682686.
El servicio ofrece, además del traslado, dos noches de alojamiento con desayuno, además de los viajes internos y la entrada al sector visitante.
La revancha será el martes 18, en el Defensores del Chaco, a las 19:00. El ganador de la eliminatoria lidiará en cuartos con el vencedor de la serie entre São Paulo y Bolívar.