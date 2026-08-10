Jorge González y el partido de Recoleta FC vs. Boca Juniors: “Ilusiona para todos”

Recoleta FC disputa un partido histórico: enfrenta a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Canario, que juega un certamen continental por primera vez, visita al Xeneize de Ángel Romero y Adam Bareiro en el Tomás Adolfo Ducó, el estadio de Hucarán. El encuentro es el martes, a las 19:00, hora de Paraguay.

“Realmente estamos muy felices”, expresó Jorge González en conferencia. “Sabemos de la importancia que es para el club de este partido, para todos nosotros, enfrentar al rival más grande de Sudamérica en el sentido del más ganador de todas las copas”, añadió el entrenador, que lamentó no haber jugado el duelo en La Bombonera (mal estado del campo).

Jorge González: “Queremos llegar bien lejos”

“Ilusiona para todos, ilusiona para el club. Hay que tener en cuenta que este es un club con varios años ya en el fútbol paraguayo, pero que está haciendo sus primeras armas a nivel internacional y estamos demostrando que queremos llegar bien lejos”, continuó González, quien dirige al Funebrero desde el regreso a la Primera División de Paraguay en 2025.

“Justamente pregunté si había alguien que viajaba recién y sí, tenemos un nuevo viajante, entonces orgulloso de cosechar cosas nuevas para todo el grupo. Orgulloso de estar a este nivel. Nos vamos bien incentivados en el sentido de los dos grandes encuentros que realizamos últimamente en el torneo local, en la cual logramos grandes victorias”, finalizó el DT.

Recoleta FC clasificó directamente a octavos de la Copa Sudamericana 2026 tras ganar el Grupo D sobre el Santos de Neymar. Con 8 puntos, el Canario de Jorge González, invicto en el torneo, lideró la llave y esperó rival en la serie de los 16 mejores, siendo Boca Juniors, procedente de la Copa Libertadores 2026 y ganador de los playoffs ante O’Higgins.