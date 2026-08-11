Jorge González: “La expulsión de Wilfrido fue lo que nos golpeó”

En conferencia de prensa, el entrenador Jorge González Frutos analizó las claves de la derrota, asumió la responsabilidad por el momento anímico del plantel y dejó en claro que la llave sigue completamente abierta.

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El trámite del encuentro cambió drásticamente sobre el final de la primera mitad, un factor que el técnico identificó como el punto de inflexión de la noche: “Yo creo que más la expulsión de Wilfrido antes de culminar los primeros tiempos fue la que nos golpeó un poco. Lo notaba así en el vestuario; creo yo que un referente como Wilfrido era alguien importante dentro de todo lo que es el gran arranque. No pudimos recuperarnos; creo que Boca aprovechó muy bien esos primeros minutos. Antes de los 7 minutos ya dio vuelta el partido, aprovechando bien por la jerarquía de sus jugadores. El ingreso de Villa le vino muy bien al equipo porque devoraba muy bien”.

Con el marcador adverso y el equipo en inferioridad numérica, el cuerpo técnico debió reestructurar el planteamiento en el campo para mantener las opciones de clasificación intactas de cara a la revancha: “Tratamos de cambiar con ese 2-1 el parado final del campo, haciendo una línea 5, tratar de que no nos dañan más. Lastimosamente se ingresó otro gol. Y con la expulsión de Dayron, sí, ya era cuidar más el resultado, tratar de que la serie no termine ya hoy y tener la oportunidad de darle la vuelta el próximo martes en Asunción; creo que un 2-0 es todavía algo razonable, buscando algo más para el club y, sobre todo, para todos los chicos que están ilusionados en realizar una buena competencia”.

El estratega reconoció el impacto emocional que significó la caída en el grupo, pero destacó la rápida respuesta de sus dirigidos en el complemento para dejar la eliminatoria al alcance de la mano: “El espíritu de los chicos está un poco bajoneado en ese sentido, pero, como le dije al primer entretiempo, en el segundo tiempo era tratar de que no se liquide la serie hoy, en el sentido de que con esos dos goles nosotros podemos pelear todavía. Lo entendieron, lo trabajaron y creo yo que sí, abierta la serie para nosotros allá en Asunción”.

Para cerrar, González Frutos valoró la histórica campaña internacional que viene realizando el modesto equipo paraguayo y respaldó firmemente a sus jugadores: “Me quedo con la sensación de que, por más que seamos un equipo humilde, chico del Paraguay, vinimos a tratar de jugar nuestro juego, de tratar de jugar un estilo de Copa que lo tenemos desde el principio. Hay que tener en cuenta que hoy es nuestro octavo partido en esta Copa y es la primera vez que perdimos; seguiremos en este camino. Sabíamos de inicio quién era Boca Juniors, a quién nos estábamos enfrentando y no le pudimos contrarrestar mucho por la expulsión que tuvimos en el primero”.

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Asimismo, el entrenador asumió la total responsabilidad del resultado adverso y dedicó unas palabras al referente expulsado: “Yo le conozco mucho a Wilfrido Báez; él está con nosotros desde la segunda división, es alguien muy importante, es alguien influyente dentro del grupo y sobre todo las funciones que realiza dentro del campo. Al perder a ese jugador se sentía en el vestuario; de entretiempo sentí que algo pasaba y algo estaba mal. No lo pudimos recuperar; me hago responsable 100% de eso, por eso soy la cabeza del grupo y tengo que tratar de generar cosas positivas y, sobre todo, quitar el plus adicional que tendríamos que tener al no tener un jugador, al tener un jugador menos dentro del campo”.