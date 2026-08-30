Deportivo Recoleta
30 de agosto de 2026 a la - 15:56

El parte médico oficial sobre Ronal Domínguez tras el choque de su propio arquero

La salida del portero de Recoleta FC, Andrés Marsengo, cuya rodilla impactó de forma violenta en la cabeza de Ronal Domínguez, quien fue retirado en ambulancia.
La salida del portero de Recoleta FC, Andrés Marsengo, cuya rodilla impactó de forma violenta en la cabeza de Ronal Domínguez, quien fue retirado en ambulancia.

El cierre del partido entre Recoleta FC y Olimpia quedó marcado por momentos de máxima angustia cuando el mediocampista Ronal Domínguez debió abandonar el campo de juego en ambulancia, tras protagonizar un fuerte e involuntario impacto con su compañero de equipo, el guardameta Andrés Marsengo.

Por ABC Color

El dramático episodio ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando Marsengo salió a despejar con los puños un balón dividido. En el envión de la jugada, terminó impactando violentamente con su rodilla derecha la cabeza de su propio compañero. La gravedad del golpe afectó severamente al jugador, lo que obligó al cuerpo médico a ingresar de inmediato con el vehículo de emergencia para su posterior traslado. Debido a la magnitud del incidente, se activó de manera automática el protocolo de conmoción cerebral.

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Horas más tarde, el departamento médico de la institución emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a los hinchas y al ambiente deportivo: “El futbolista Ronal Domínguez sufrió un traumatismo directo a nivel facial, asociado a una conmoción cerebral leve. Debido a la naturaleza del traumatismo, fue trasladado a un centro asistencial para su evaluación, manejo y tratamiento correspondiente. Actualmente, el jugador se encuentra clínicamente estable, bajo control médico y fuera de peligro”.