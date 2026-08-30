El parte médico oficial sobre Ronal Domínguez tras el choque de su propio arquero

El dramático episodio ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando Marsengo salió a despejar con los puños un balón dividido. En el envión de la jugada, terminó impactando violentamente con su rodilla derecha la cabeza de su propio compañero. La gravedad del golpe afectó severamente al jugador, lo que obligó al cuerpo médico a ingresar de inmediato con el vehículo de emergencia para su posterior traslado. Debido a la magnitud del incidente, se activó de manera automática el protocolo de conmoción cerebral.

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Horas más tarde, el departamento médico de la institución emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a los hinchas y al ambiente deportivo: “El futbolista Ronal Domínguez sufrió un traumatismo directo a nivel facial, asociado a una conmoción cerebral leve. Debido a la naturaleza del traumatismo, fue trasladado a un centro asistencial para su evaluación, manejo y tratamiento correspondiente. Actualmente, el jugador se encuentra clínicamente estable, bajo control médico y fuera de peligro”.