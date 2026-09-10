Recoleta FC: Brahian Vidal, impulso que necesita el Canario

Después de algunos ajustes, en varios aspectos, el velocista limpeño Braian Vidal Ferreira Benítez, de 24 años, se apresta a volver al equipo de Recoleta FC, que el sábado medirá fuerzas con el Sportivo Trinidense, en duelo de la décima fecha del campeonato Clausura 2026, fijado para las 18:30, en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande.

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La última presentación del “wing derecho” fue el 19 de mayo contra el Deportivo Cuenca (2-2), en Ecuador, por la Copa Sudamericana.

Por inconvenientes físicos, el delantero no tuvo una preparación normal en la intertemporada con el grupo. El trabajo con el plantel de Reserva para la puesta a punto llevó su tiempo, por lo que después de aprobar todos los exámenes y contar con el visto bueno del staff técnico que comanda Jorge González Frutos para la alta competencia, quedó reintegrado a la dotación superior, teniendo amplias posibilidades de actuar de entrada contra la Cruz amarilla, aunque generalmente su aporte como pieza de recambio suele ser más relevante por su capacidad de desequilibrio.

Brahian Vidal es un atleta de tremendo potencial que llegó al fútbol profesional de la mano de Recoleta, dentro de la política de apertura a los jóvenes impulsada por la dirigencia comandada por Luis Antonio Vidal Velázquez. Como nunca antes le abrieron las puertas para demostrar sus condiciones en la máxima categoría, debía conformarse en jugar en los torneos ligueros, en los que los ingresos son prácticamente nulos. Todo es por amor a la camiseta.

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El atleta es de Aguapey (compañía de Limpio) y militó en Ñu Poty, Sportivo Luqueño (formativas), 24 de Setiembre de Itapuamí, 6 de Enero de Limpio, General Caballero de Itá Angu’a, 20 de Julio de Luque y 16 de Julio de Puestro Sastre, Chaco paraguayo. Del anonimato pasó a la fama gracias al Canario, con el que lleva 43 partidos, tres goles, tres asistencias y 2.401 minutos en campo.