Recoleta FC: cambio de actitud, no de técnico

“Mi renuncia está en manos del presidente (Luis Antonio Vidal Velázquez). Si decide cambiarme, lo acepto y estoy agradecido”, expresó el entrenador de Recoleta FC, Jorge González Frutos, luego de la derrota del sábado contra Trinidense por 3-1, en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande.

Lea más: Jorge González Frutos deja su cargo a disposición en el Recoleta FC

El Canario atraviesa por su peor momento deportivo en este segundo ciclo en la máxima categoría de nuestro fútbol, con solo siete puntos acumulados de 30 posibles en el campeonato Clausura.

González Frutos es un “soldado” de la casa. Después de cumplir funciones administrativas, en julio de 2024 reemplazó en la conducción técnica de Víctor Gerardo González, completando la campaña consagratoria en la División Intermedia y el ascenso a la máxima categoría.

El orientador, lógicamente afectado por los malos resultados, comunicó a las autoridades su decisión de dar el paso al costado luego de 104 partidos dirigidos, de los que ganó 37, empató 32 y perdió 35.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, para la dirigencia, la cuestión no pasa por el cambio de timón, sino de actitud, volver a adoptar una postura ofensiva, sin temor a perder, comentó a ABC el presidente Luis Antonio Vidal Velázquez, en una breve conexión.

Por ahora todo sigue igual, sin descartarse algún volantazo si el panorama no mejora, aunque en el grupo existe optimismo, por la calidad y experiencia del amplio equipo de trabajado encabezado por González Frutos y por el potencial del plantel, que necesita volver a recuperar la confianza en una temporada cargada por la primera intervención internacional, en la Copa Sudamericana.

La semana comienza con un diálogo entre los dirigentes y los componentes del staff para ajustar algunas piezas con el objetivo de levantar cabeza, ya que los marcadores adversos seguidos hacen que el promedio baje peligrosamente, aunque a esta altura “Reco” está aún distante de la zona de riesgo.

Recoleta enfrentará el próximo domingo al Sportivo Luqueño, en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30, por la undécima y última fecha de la primera rueda.