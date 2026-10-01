Recoleta FC: Renzo Martino va ganando espacio en el Canario

Nacido en Asunción el 26 de abril de 2007, Renzo José Martino Campuzano parece encontrar su lugar ideal en Recoleta FC para crecer y consolidarse en el deporte rey.

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Con 19 años, el chico con pasaporte comunitario italiano, sumamente importante para un hipotético salto al Viejo Continente, cuenta con un recorrido por demás importante.

El centroatacante fichó por Cerro Porteño en 2019. En el 2021 pasó a Libertad, en el 2023 se vinculó al Sportivo Trinidense y desde esta temporada milita en Recoleta.

De la mano del Canario pudo debutar en Primera, inicialmente en la Copa Paraguay con gol incluido en la victoria sobre Guaireña por 3-1, en los octavos de final. Luego le tocó actuar en el torneo Clausura, frente al Sportivo San Lorenzo, en la Ciudad Universitaria.

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El ítalo-paraguayo es llamado a ser titular en “Reco” por el nivel ascendente que viene demostrando, certificado por los componentes del cuerpo técnico que lo siguen a diario, y por la necesidad que tiene el club de engrosar la bolsa de minutos sub 19 que requiere en reglamento.

La institución aurinegra, presidida por Luis Antonio Vidal Velázquez, se encuentra en un proceso de formación y promoción de valores. Es así que saltaron a la máxima categoría Giuseppe Guggiari Poka, Juan José Falcón, Eliezer Barreto y ahora Renzo Martino.

En principal objetivo recoletano es asegurar la continuidad en el círculo privilegiado para luego ir apuntalando a los chicos, ya que en un futuro pueden generar beneficios económicos.

Por la decimotercera fecha del torneo Clausura, Recoleta enfrentará el sábado a Libertad, en duelo a celebrarse en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, a las 19:15.