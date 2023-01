Pablo Adorno firmó su contrato con General Caballero JLM

Es oficial. Pablo Adorno, defensor central de 26 años, continuará su carrera en General Caballero JLM de cara a la temporada 2023 del fútbol paraguayo.

Este martes, en compañía del presidente Julio Aldama, el zaguero firmó su contrato por un año con la institución de Mallorquín. Adorno, canterano de Cerro Porteño, rescindió su vínculo con el Ciclón que iba hasta el 2024.

“Hablé con el profe Arce y me dijo que el cupo de centrales está completo y que no me va a utilizar. Que busque otro equipo, salvo que haya alguna venta importante”, había expresado Pablo, en charla con el Cardinal Deportivo en julio del año pasado.