El polémico offside que marcó el VAR en el gol de Diego Martínez

General Caballero de Juan León Mallorquín reclamó la polémica decisión del VAR sobre el gol de Diego Martínez a los 93 minutos. El delantero definió en el segundo palo y marcó el 1-0 parcial contra Libertad cuando quedaban 4′ para el final. El asistente Rodney Aquino anuló la jugada y Derlis López, desde la tecnología, ratificó la determinación del juez.

Poco después, la televisión mostró el trazado de líneas que realizó López. La imagen generó más dudas que certezas sobre la ubicación de Martínez con respecto a Iván Ramírez. En la toma, la línea vertical sobre el defensor de Libertad desciende en el centro de la raya del área chica, mientras que la que establecieron sobre Martínez cae afuera de la misma.

El trazado del gol anulado a General

“Hay que decir, nos perjudicaron. Estos equipos no necesitan esta clase de ayuda, tienen todo, un plantel bastante bueno. Nos sacaron dos puntos. El punto que llevamos es importante para nosotros. Si no podemos ganar, es importante no perder”, puntualizó, fastidiado, Troadio Duarte en la conferencia. “No es la primera vez que sucede”, agregó el entrenador guaireño.