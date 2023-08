Troadio Duarte: “El punto tal vez, al final, sume bastante”

General Caballero de Juan León Mallorquín empató sin goles con Libertad en el arranque de la quinta fecha de torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. El técnico Troadio Duarte quedó molesto por el gol anulado a los 93 minutos por posición adelantada de Diego Martínez, pero de todas maneras, resaltó el punto que conquistó el Rojo de Ka’arendy en La Huerta.

“No es fácil jugar ante Libertad, el último campeón, venía de ganar sus cuatro partidos anteriores. Hicimos un partido bastante bueno, el punto tal vez, al final del torneo, suma bastante. Nos vamos muy tranquilo. Ahora a preparar lo que será el próximo jueves nuestra participación en Copa Paraguay y luego una final que tenemos en Mallorquín frente a Tacuary”, comentó el DT.

Los paranaenses tienen un claro objetivo: salvar la categoría. Alejados de la zona del descenso, los paranaenses continúan sumando para mejorar el promedio. En la próxima ronda, el lunes 14 de agosto, a las 17:00, recibirán a Tacuary, rival directo en la lucha por la permanencia. Antes, el 10, a las 17:30, enfrentarán a Deportivo Santaní por la Fase 3 de la Copa Paraguay.

Troadio Duarte y el polémico gol anulado

“Hay que decir, nos perjudicaron. Estos equipos no necesitan esta clase de ayuda, tienen todo, un plantel bastante bueno. Nos sacaron dos puntos. El punto que llevamos es importante para nosotros. Si no podemos ganar, es importante no perder”, puntualizó, fastidiado, Duarte sobre el tanto que el VAR, con la dirección de Derlis López, no convalidó por un polémico offside de Martínez.