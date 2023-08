El enojo de Troadio Duarte: “Nos perjudicaron y nos sacaron dos puntos”

General Caballero de Juan León Mallorquín rescató un punto en La Huerta, pero estuvo muy cerca de sumar otros dos. A los 93 minutos, Diego Martínez anotó de cabeza el 1-0 parcial, pero el asistente anuló la jugada por posición adelantada. Posteriormente, Derlis López, encargado del VAR, corroboró la acción con el apoyo de la tecnología y ratificó la decisión del juez.

Poco antes del final del encuentro, la televisión mostró el trazado de líneas, que generaban más dudas que certezas sobre la ubicación de Martínez con relación a Iván Ramírez, el último futbolista de Libertad. En la conferencia, Troadio Duarte fue consultado sobre la polémica: “Lo volvimos a ver y nos sacan dos puntos, pero ahora ya es tarde”, comenzó el técnico.

Troadio Duarte: “Nos perjudicaron nuevamente”

“No es la primera vez que sucede. Tal vez nos dará fortaleza para seguir adelante. Tenemos bastante torneo todavía que disputar. Lo estamos haciendo de buena manera. De doce partidos perdimos solamente dos. Es meritorio lo que hacen estos muchachos, con fortaleza increíble y entrega en cada partido, pero nos perjudicaron nuevamente”, agregó el entrenador.

“En mi caso nunca pongo como excusa el tema de la cancha o el arbitraje, pero esta vez nos perjudicaron. Hay que decir, nos perjudicaron. Estos equipos no necesitan esta clase de ayuda, tienen todo, un plantel bastante bueno. Nos sacaron dos puntos. El punto que llevamos es importante para nosotros. Si no podemos ganar, es importante no perder”, finalizó el DT.