General Caballero JLM: Cabrera, con fractura de tibia

El doctor Christian Torres, componente del staff de profesionales médicos del General Caballero de Juan León Mallorquín, expresó a ABC que el atleta Richard Cabrera, de 30 años, tuvo “una fractura de tibia tercio proximal” de la pierna derecha, que le demandará un tiempo de recuperación de entre dos a tres meses, luego de la intervención quirúrgica.

Lea más: Guaraní, nuevo líder del Clausura

La acción desafortunada en la Arboleda se produjo en una disputa entre Cabrera y el aurinegro Alexandro Maidana, de la que también intervino su compañero Ayrton Sánchez. El lesionado fue expulsado.

La caída del domingo cortó una positiva fase “militar” de seis juegos sin derrotas, incluyendo la Copa Paraguay, con cuatro triunfos y dos empates.

En su cuarta temporada en la máxima categoría, el Rojo de Mallorquín se encuentra en la zona de descenso. Su caída a la Intermedia, a esta altura parece inevitable.