General Caballero JLM: Agosto negro con las lesiones

En su lucha por la permanencia en la máxima categoría, General Caballero de Juan León Mallorquín lidia con las lesiones, que obviamente merman su potencial futbolístico.

Lea más: Cabrera, con fractura de tibia

El 15 de agosto, durante el partido contra Recoleta FC (0-0), en el estadio Ricardo Grégor, Richard Salinas debió ser reemplazado en el primer tiempo luego de un mal movimiento en la disputa del balón.

El pasado domingo 31, una fuerte entrada le costó una lesión de consideración a Richard Cabrera, durante el choque contra Guaraní, en La Arboleda (derrota por 4-0).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si bien hubo dos semanas entre una acción desafortunada y otra, fue Cabrera el primero en ser operado y Salinas entró a quirófano al día siguiente. Ambas intervenciones fueron realizadas en el Sanatorio San Sebastián, en Fernando de la Mora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El lateral derecho Cabrera sufrió una fractura de tibia tercio proximal de la pierna derecha, en tanto que el extremo Salinas tuvo la rotura del ligamento cruzado anterior, también del miembro inferior derecho.

Ambos atletas tendrán una larga etapa de recuperación, por lo que tienen la misión de retomar la temporada 2026 con la fuerza necesaria para recuperar el nivel que les permite competir en el profesionalismo.