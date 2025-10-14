General Caballero JLM, con una misión casi imposible

Con el partido entre General Caballero de Juan León Mallorquín y Atlético Tembetary se abrirá el jueves la decimoséptima fecha del campeonato Clausura 2025.

El Rojo de Ka’arendy está a 15 puntos de Luqueño, a 17 de Ameliano y a una distancia “un poco más cercana” que Recoleta FC, que al dividir por una sola temporada en el promedio, solo necesita un empate para salvarse.

El elenco “militar”, que lleva cuatro años de intervención en el círculo privilegiado de nuestro fútbol, no podrá contar con su máxima figura, Teodoro Sebastián Arce, por acumulación de tarjetas amarillas.

Las entradas fueron fijadas en 20.000 y 30.000 guaraníes.