General Caballero JLM: Pedido de cambio de sede para la Copa Paraguay

El duelo entre General Caballero de Juan León Mallorquín y Nacional está marcado para el próximo miércoles, en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 17:30. Los “militares” manifiestan que deben hacer un largo y agotador desplazamiento, mientras que sus rivales estarán “a un paso”, en su misma ciudad, Asunción.

El vicepresidente de la institución altoparanaense, Ing. Óscar Gavilán Dávalos, manifestó al Cardinal Deportivo que presentaron el martes una nota a la Asociación Paraguaya de Fútbol para el cambio de escenario, considerando injusto el esfuerzo que deben hacer ellos en cuanto al traslado con relación a los tricolores.

“Esperamos que se juegue en Itauguá o Villarrica”, mencionó el directiva, para el acompañamiento de la afición del interior y, lógicamente, para que la Academia salga de su zona de confort.

El torneo de integración es el principal objetivo del General Caballero tras confirmarse su descenso a la Intermedia. Los rojos consideran que ahora pueden quedar en la historia en dos partidos en la Copa Paraguay.