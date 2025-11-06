Humberto Ovelar: “Una final muy importante para la ciudad, para la institución, para nosotros”

Al finalizar el encuentro, Ovelar destacó la magnitud del logro: “Una final para nosotros, muy importante para la ciudad, para la institución, para nosotros, cuerpo técnico, jugadores. Que un equipo del interior juegue una final así, donde sorteamos a muchos equipos difíciles como Sportivo Ameliano, Cerro Porteño y ahora Nacional, no fue fácil en nuestro camino, pero bueno, hay que felicitar a los muchachos que se dieron todo para este triunfo y para jugar esta final.”

Al ser consultado sobre cómo definía al plantel y la entrega en el campo de juego, el entrenador no escatimó en elogios, reconociendo el gran desgaste físico que afrontan: “Nada más que felicitarles porque yo creo que hoy dieron todo, porque no es fácil. Viajamos mucho nosotros, ahora tenemos que viajar nuevamente, el plantel está unido, sacrificado, y nos quedaba esta chance de jugar una final y logramos, entonces estamos muy contentos. Ahora vamos a descansar porque el sábado ya jugamos contra Olimpia y después esperar lo que viene.”

El popular “Loro”, profundamente identificado con la ciudad, compartió la emoción personal de llevar al club a una instancia tan alta: “Bueno, yo soy mallorquino, para mí es muy satisfactorio porque yo nací ahí, yo soy de ahí. Y bueno, nos tocó ascender con ellos, nos tocó descender, pero ahora llevamos al club a una final que va a ser inédita para nosotros, para el pueblo, y ojalá podamos ganar esa final y darle una gran alegría al pueblo mallorquino.”

Respecto al desarrollo del partido contra Nacional, Ovelar admitió haber cedido la posesión, confiando en la velocidad para el contragolpe: “Nosotros sabíamos que jugábamos contra un equipo muy fuerte como Nacional, entonces tratamos de darle la pelota y de salir al contragolpe rápido, desprendiéndose los dos por fuera, los dos por dentro también que teníamos, que eran Silvio (Torales) y Juan Alexander Franco. En una de esas salió, donde Franco arrancó, hizo una pared con Clementino y definió muy bien, entonces fue un golazo. Pero sabíamos que Nacional nos iba a meter en otro arco por la característica de sus jugadores y por la calidad de jugadores que tienen, pero nos defendimos bien y pudimos sacarnos el triunfo.”

Por último, al ser consultado a quién iba dedicado el triunfo, el entrenador, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, respondió con una breve pero profunda dedicatoria: “A mi mamá, que está enferma.”