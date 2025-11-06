General Caballero JLM
06 de noviembre de 2025 - 00:08

Humberto Ovelar: “Una final muy importante para la ciudad, para la institución, para nosotros”

Humberto Jesús Ovelar (55 años), entrenador de General Caballero de Juan León Mallorquín.

General Caballero de Juan León Mallorquín se clasificó a la final de la Copa Paraguay tras vencer a Nacional, en un logro inédito que asegura una definición histórica entre dos equipos del interior. El director técnico del club de Ka’arendy, Humberto “Loro” Ovelar, celebró el pase y dedicó el triunfo a la ciudad que lo vio nacer y al sacrificio de sus jugadores.

Por Arnaldo Benítez

Al finalizar el encuentro, Ovelar destacó la magnitud del logro: “Una final para nosotros, muy importante para la ciudad, para la institución, para nosotros, cuerpo técnico, jugadores. Que un equipo del interior juegue una final así, donde sorteamos a muchos equipos difíciles como Sportivo Ameliano, Cerro Porteño y ahora Nacional, no fue fácil en nuestro camino, pero bueno, hay que felicitar a los muchachos que se dieron todo para este triunfo y para jugar esta final.”

Al ser consultado sobre cómo definía al plantel y la entrega en el campo de juego, el entrenador no escatimó en elogios, reconociendo el gran desgaste físico que afrontan: “Nada más que felicitarles porque yo creo que hoy dieron todo, porque no es fácil. Viajamos mucho nosotros, ahora tenemos que viajar nuevamente, el plantel está unido, sacrificado, y nos quedaba esta chance de jugar una final y logramos, entonces estamos muy contentos. Ahora vamos a descansar porque el sábado ya jugamos contra Olimpia y después esperar lo que viene.”

El popular “Loro”, profundamente identificado con la ciudad, compartió la emoción personal de llevar al club a una instancia tan alta: “Bueno, yo soy mallorquino, para mí es muy satisfactorio porque yo nací ahí, yo soy de ahí. Y bueno, nos tocó ascender con ellos, nos tocó descender, pero ahora llevamos al club a una final que va a ser inédita para nosotros, para el pueblo, y ojalá podamos ganar esa final y darle una gran alegría al pueblo mallorquino.”

Respecto al desarrollo del partido contra Nacional, Ovelar admitió haber cedido la posesión, confiando en la velocidad para el contragolpe: “Nosotros sabíamos que jugábamos contra un equipo muy fuerte como Nacional, entonces tratamos de darle la pelota y de salir al contragolpe rápido, desprendiéndose los dos por fuera, los dos por dentro también que teníamos, que eran Silvio (Torales) y Juan Alexander Franco. En una de esas salió, donde Franco arrancó, hizo una pared con Clementino y definió muy bien, entonces fue un golazo. Pero sabíamos que Nacional nos iba a meter en otro arco por la característica de sus jugadores y por la calidad de jugadores que tienen, pero nos defendimos bien y pudimos sacarnos el triunfo.”

Por último, al ser consultado a quién iba dedicado el triunfo, el entrenador, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, respondió con una breve pero profunda dedicatoria: “A mi mamá, que está enferma.”