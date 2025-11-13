General Caballero JLM: Ka’arendy despide al plantel “militar”

El pequeño pueblo altoparanaense, Juan León Mallorquín, reconoce el esfuerzo de los “militares” del General Caballero, encabezados dirigencialmente por el Dr. Julio César Aldama y que con una victoria sobre el 2 de Mayo, en la final de la Copa Paraguay 2025, escribirán una página dorada en la historia del club que afronta una verdadera temporada de contrastes.

El aspecto negativo para los rojos constituye el descenso a la División Intermedia, luego de cuatro temporadas en el círculo privilegiado, y el positivo, la posibilidad de lograr un título a nivel nacional.

Estudiantes y fuerzas vivas de Mallorquín formarán un cordón en apoyo y reconocimiento a la dotación dirigida técnicamente por Humberto Ovelar en la salida del puesto comando, el Puma Resort, donde se realizará la práctica, a 08:00.

El almuerzo está previsto para las 12:00 y la salida a las 13:00 para el largo recorrido terrestre por Coronel Oviedo.