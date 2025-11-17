General Caballero JLM, descendido y campeón

El domingo, General Caballero de Juan León Mallorquín, el Rojo de Ka’arendy se consagró campeón de la séptima edición del torneo de integración al vencer en su propia casa al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por 1-0, con gol de Míller Mareco.

La campaña consagratoria se abrió con una victoria por 4-2 sobre Humaitá de Roque Alonso (Primera División C). Luego se dio el cruce con Ameliano, con empate 0-0 en tiempo normal y éxito en los penales 4-3.

En cuartos se dio la sorpresa “General” al dejar fuera de carrera a Cerro Porteño desde los doce pasos 4-3 (0-0). En semifinales fue 2-1 sobre Nacional y en la final, el Puma altoparanaense desplumó al Gallo norteño en el Corral, aguando la fiesta armada por la masiva concurrencia albiazul.

Luego de cuatro temporadas y dos intervenciones en la Copa Sudamericana, General Caballero se despide del círculo privilegiado con aprendizajes y la promesa de un pronto retorno. Le quedan los partidos contra Guaraní (el domingo en casa), Libertad y el de la Supercopa Paraguay contra el monarca liguero de mayor puntaje.

La conquista de la Copa Paraguay restaña en gran medida la herida por la pérdida de categoría. El presidente, Dr. Julio César Aldama, destacó el poder de concentración y el profesionalismo del grupo dirigido por el mallorquino Humberto Jesús Ovelar.