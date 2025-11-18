General Caballero JLM: Cierre de temporada, con la Supercopa en juego

General Caballero, el Puma de Ka’arendy, será protagonista de la cuarta edición de la Supercopa Paraguay contra el monarca del torneo Clausura, al que aún le quedan dos rondas.

La Supercopa es animada por el campeón de la División de Honor con mayor puntaje del año y el vencedor de la Copa Paraguay. El monarca liguero de más alta producción indefectiblemente será Cerro Porteño o Guaraní, teniendo en cuenta que Libertad, campeón del Apertura 2025, tuvo un discreto segundo semestre y quedó sin posibilidades de disputar el trofeo, que lo ganó a principios de esta temporada, correspondiente al 2024. El Guma también se adjudicó el forma directa el del 2024.

Los otros ganadores de la Supercopa Paraguay son Olimpia, en el 2021 y Sportivo Ameliano, en el 2022.

El descendido Rojo mallorquino recibirá el domingo al Cacique (18:00), por la penúltima fecha del certamen. El vicepresidente de la institución altoparanaense, Ing. Óscar Gavilán Dávalos, anunció que fijarán precios de entradas populares para que la afición local pueda participar del festejo de la reciente conquista, que es la más importante en 63 años de historia del club presidido en la actualidad por el Dr. Julio César Aldama.